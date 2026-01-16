Nach dem Wechsel des zuständigen Entsorgungsunternehmens werden die Säcke nicht mehr automatisch an die Haushalte verteilt.

Sandersdorf-Brehna startet Ausgabe der Gelben Säcke - Diese Termine haben Ortsbürgermeister und Räte organisiert

Sandersdorf/MZ. - In der Gemeinde Sandersdorf-Brehna läuft derzeit die Ausgabe der Gelben Säcke in allen Ortsteilen. Nach dem Wechsel des zuständigen Entsorgungsunternehmens werden die Säcke nicht mehr automatisch an die Haushalte verteilt. Stattdessen haben Verwaltung, Ortschaftsräte und Ortsbürgermeister zusätzliche Ausgaben vor Ort organisiert, um die Versorgung der Haushalte sicherzustellen.