22 junge Leute haben sich in Anhalt und Wittenberg für eine Ausbildung in der Landwirtschaft entschieden. Ihre Entscheidung öffnet ihnen zahlreiche Möglichkeiten für die Zukunft.

Roter Teppich für grüne Berufe - Das sind die Zukunftsoptionen für Landwirte in Anhalt-Bitterfeld

Die Bauernverbände Anhalt und Wittenberg begrüßen die Azubis der grünen Berufe. Dafür wurde auch schwere Technik vorgefahren.

Wolfen/MZ. - Lucy Halupczok ist angekommen. Sie fühlt sich wohl an ihrem Ausbildungsplatz. „Tierwirtin zu sein, ist ein Traumjob für mich“, sagt die 16-Jährige. Der Weg dahin ist allerdings noch lang. Drei Jahre dauert die Ausbildung in der Agrofarm Raguhn. „Aber es macht einfach Spaß.“ Auch Paul Ebert aus Aken ist zufrieden. „Wir haben schon immer Tiere in der Familie gehabt.“ Als Landwirt will der 17-Jährige durchstarten.