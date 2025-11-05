Sorgen um Innenstadt, fehlende Jugendtreffs Viertes MZ-Marktgespräch: Wo in Teuchern der Schuh drückt
Welche Wünsche, Kritik und Anregungen die Einwohner von Teuchern im MZ-Marktgespräch äußern und was sich aus Sicht der Stadtverwaltung davon umsetzen lässt.
05.11.2025, 10:00
Teuchern - Man lebt ruhig, auch wenn vieles besser sein könnte – das klingt bei vielen Einwohnern durch, mit denen die MZ am Dienstagvormittag auf dem Teucherner Marktplatz ins Gespräch gekommen ist. Einer von ihnen ist Felix Hafner.