Erneut geht im regionalen Tippspiel der Wochensieg an eine Domstädterin. Heike Knörrich schnappt sich die 50 Euro. In der Gesamtwertung liegt jetzt ein Duo vorn.

Naumburg/tok - Heike Knörrich aus Naumburg hat die elfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die 58-jährige Justizbedienstete kam als Einzige der mehr als 350 Tipper auf zwölf Punkte. Sie ist nach Claudia Seifarth und Silke Schoder die dritte Siegerin aus der Domstadt in Folge.

Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin unseres Tippspiels erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. In dieser Wertung hat der Freyburger Ralf Nebe zu Spitzenreiter Axel Böttger (Wetzendorf) aufgeschlossen.

Resultate/Heike Knörrichs Tipps:

Edelweiß Arnstedt – SC Naumburg 3:1/3:1

FC RSK Freyburg – BSC Laucha 2:2/2:0

SV Braunsbedra – Wacker Wengelsdorf 0:1/3:0

VSG Löbitz – Wengelsdorf II/Zorbau II 2:2/1:6

Blau-Weiß Bad Kösen III – Bibra/Saubach 3:1/3:1

SV Mertendorf – FSV Klosterhäseler II 2:0/2:0

ESV Herrengosserstedt - Blau-Weiß Borau 3:3/2:2

Nessa/Teuchern – FC ZWK Nebra 3:0/2:2

SV Spora – FSV Klosterhäseler 2:3/1:2

Baumersrodaer SV – SSC Weißenfels III abgebrochen

Stand der Gesamtwertung:

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 88

1. Ralf Nebe (Freyburg) 88

3. Hildegard Haller (Gernstedt) 83

4. Lucas Hoffmann (Laucha) 82

5. Oliver Oswald (Kistritz) 81

5. Juliane Gorn (Freyburg) 81

5. Hannes Lißon (Weißenfels) 81

5. Heiko Richter (Hassenhausen) 81

9. Claudia Seifarth (Naumburg) 80

9. Malte Fricke (Gernstedt) 80

9. Bernd Lehwald (Freyburg) 80

9. Stefan Bärhold (Lossa) 80

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben die „Freyburger Jungs“ Ralf Nebe, Tino Jaenisch und Jens Butthof mit nun 79,67 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in dieser Wertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.