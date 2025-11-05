Vor dem Volkstrauertag Einsatz am Ehrenmal: Hobbymalerin aus Schielo macht Inschrift wieder sichtbar
Gesine Gödan aus Schielo hat sich des Ehrenmals am Hutberg angenommen. Schon länger war die Schrift nicht mehr lesbar.
05.11.2025, 10:02
Schielo/MZ. - Mitte November ist Volkstrauertag. Auch in Schielo wird dann wieder der Kriegstoten gedacht und ein Kranz niedergelegt – am Ehrenmal am Hutberg. Seit Kurzem erstrahlt der alte Gedenkstein wieder in neuem Glanz. Dafür hat die Schieloer Hobbymalerin Gesine Gödan gesorgt.