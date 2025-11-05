weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Vor dem Volkstrauertag: Einsatz am Ehrenmal: Hobbymalerin aus Schielo macht Inschrift wieder sichtbar

Vor dem Volkstrauertag Einsatz am Ehrenmal: Hobbymalerin aus Schielo macht Inschrift wieder sichtbar

Gesine Gödan aus Schielo hat sich des Ehrenmals am Hutberg angenommen. Schon länger war die Schrift nicht mehr lesbar.

Von Susanne Thon 05.11.2025, 10:02
Erstrahlt wieder in neuem Glanz: das Ehrenmal am Hutberg in Schielo.
Erstrahlt wieder in neuem Glanz: das Ehrenmal am Hutberg in Schielo. Foto: Gödan

Schielo/MZ. - Mitte November ist Volkstrauertag. Auch in Schielo wird dann wieder der Kriegstoten gedacht und ein Kranz niedergelegt – am Ehrenmal am Hutberg. Seit Kurzem erstrahlt der alte Gedenkstein wieder in neuem Glanz. Dafür hat die Schieloer Hobbymalerin Gesine Gödan gesorgt.