Gesine Gödan aus Schielo hat sich des Ehrenmals am Hutberg angenommen. Schon länger war die Schrift nicht mehr lesbar.

Einsatz am Ehrenmal: Hobbymalerin aus Schielo macht Inschrift wieder sichtbar

Erstrahlt wieder in neuem Glanz: das Ehrenmal am Hutberg in Schielo.

Schielo/MZ. - Mitte November ist Volkstrauertag. Auch in Schielo wird dann wieder der Kriegstoten gedacht und ein Kranz niedergelegt – am Ehrenmal am Hutberg. Seit Kurzem erstrahlt der alte Gedenkstein wieder in neuem Glanz. Dafür hat die Schieloer Hobbymalerin Gesine Gödan gesorgt.