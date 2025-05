Ein gekentertes Segelboot hat am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt.

Blick auf die Goitsche: Am Freitag ist hier ein Segler gekentert.

Goitzsche/MZ - Ein gekentertes Segelboot auf der Goitzsche hat am Freitagnachmittag, 2. Mai, einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Bitterfeld waren um 15.29 Uhr unter dem Stichwort „Person in Not“ zum Goitzschesee alarmiert worden. Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle Anhalt-Bitterfeld gemeldet, dass von einem Segelboot rote Signalraketen als Seenotsignal abgefeuert worden waren.

Während das Mehrzweckboot der Feuerwehr vorbereitet wurde, begab sich die Einsatzleitung zur Lageerkundung in den Bereich der Marina/Villa am Bernsteinsee und konnte von dort das gekenterte Boot orten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Fahrgastschiff „Vineta" bereits auf Anfahrt und konnte kurze Zeit später den gekenterten Segler aufnehmen.

Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde anschließend das Boot gesichert und der unverletzte Segler wieder an Land gebracht. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Muldestausee, Ortsfeuerwehr Friedersdorf verblieb in Bereitschaft an der Bootseinlassstelle.