Nach einer Pause wegen Corona und anderer Probleme gibt es jetzt wieder Rollstuhltanzen. Treff ist im Wolfener Christophorushaus. Doch auch hier ist noch nicht alles in Sack und Tüten.

Rollis und Fußgänger tanzen im Christophorushaus in Wolfen - doch sie benötigen auch Unterstützung

Jeden Donnerstag trifft sich die Rolli-Tanzgruppe „Rolling Beats“, zu der natürlich auch Fußgänger gehören, im Wolfener Christophorushaus.

Wolfen/MZ. - Endlich gibt es sie wieder: eine Rollstuhl-Tanzgruppe in Bitterfeld-Wolfen. Die war lange Tradition hier, hat vor vielen Jahren bei der Tanzschule Seifert/Pannier in Bitterfeld ihren Anfang gefunden und ist dort später vom Tanzwerk übernommen und weitergeführt worden. Doch dann kam Corona ...