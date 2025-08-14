Goitzsche Front nimmt Abschied Rock und Punk am See - Warum das Goitzsche Festival zum letzten Mal im Stadthafen Bitterfeld stattfindet

Das Goitzsche Festival findet an diesem Wochenede letztmals im Bitterfelder Stadthafen statt. Dazu haben sich Goitzsche Front zehn weitere Bands eingeladen. Doch wo steigt das Spektakel 2026?