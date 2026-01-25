Dem Schmutz in der Kita „Sonnenzauber“ in Raguhn rückt nun auch ein Roboter mit Namen „S1“ zu Leibe. Was dieser kann. Und was nicht.

Roboter in Raguhner Kita - Wie der dünn besetzten Putz-Brigade im „Sonnenzauber“ geholfen wird

Bürgermeister Hannes Loth (AfD) programmiert den neuen Reinigungsroboter, der in der Kita „Sonnenzauber“ vorerst noch testweise aushilft.

Raguhn/MZ. - Schaut mal, wer da scheuert! Für die Mädchen und Jungen der Kita „Sonnenzauber“ in Raguhn ist derzeit schon auf dem Flur der Einrichtung Staunen angesagt. Wo sonst das Team der Hausmeisterfirma Serval ganz allein den Boden vom Schmutz befreite, ist seit einer Woche mit „Scrubber S1“ ein elektronischer Helfer zu Gange,