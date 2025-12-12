Nach Jahren des Leerstands wird die WBG neue Eigentümerin des Kinos Wolfen. Sie startet einen erneuten Rettungsversuch für das frühere Lichtspielhaus. Ministerpräsident übergibt dafür Fördermittel. Wann beginnt der Umbau?

Rettung in letzter Minute? Kino Wolfen soll mit 3,5 Millionen Euro wiederbelebt werden

Der große Kinosaal soll auch künftig für Filmvorführungen genutzt werden.

Wolfen/MZ. - Christian Puschmann nennt es eine „große Weihnachtsüberraschung für die Stadt“. Der Geschäftsführer der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (WBG) hat am Donnerstag verkündet, dass das seit Jahren ungenutzte, aber stadtbildprägende Kino Wolfen eine neue Zukunft erhält. Das seit rund 20 Jahren leerstehende Gebäude ist von der in Insolvenz befindlichen Kino Wolfen Entwicklungsgesellschaft an die WBG verkauft worden. Sie plant eine umfassende Wiederbelebung des Kulturdenkmals als Veranstaltungsort und Kino.