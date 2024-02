Bei einem tragischen Unfall in Bitterfeld hat sich am Sonnabend eine 56-jährige Radfahrerin schwer am Kopf verletzt. Sie wollte zwischen zwei Kleintransportern durchfahren, die sich abschleppten.

Radfahrerin schwer am Kopf verletzt - Frau stürzt über gespanntes Abschleppseil

Schwerer Unfall in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Bei einem tragischen Unfall in Bitterfeld hat sich am Sonnabend eine 56-jährige Radfahrerin schwer am Kopf verletzt.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Unfall gegen 11.50 Uhr in der Rudolph-Glauber-Straße in Bitterfeld zugetragen. Der 39-jährige Fahrer eines Fiat-Kleintransporters, der einen anderen Transporter abschleppte, hatte dort verkehrsbedingt an der Einmündung zur B 183 gewartet. Als er anfahren wollte, spannte sich das Abschleppseil zwischen beiden Kleintransportern.

Die 56-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg der B 183 unterwegs war, wollte genau in diesem Moment zwischen den beiden Fahrzeugen durchfahren und übersah dabei das Seil.

Die Frau blieb am Seil hängen, stürzte und verletzte sich hierbei erheblich im Kopfbereich. Die Radfahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Polizei trug sie keinen Helm.