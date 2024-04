Neben Treckertreff und Bauernmarkt erwartet die Besucher in diesem Jahr ein besonderes Highlight am 1. Mai in Plotha.

Prittitz/Plotha - Er steht für Gedeihen, Wachsen, Glück und Segen: der Maibaum, der vielerorts pünktlich zum ersten Mai aufgestellt wird. Auch in Prittitz zieht der traditionelle Brauch alljährlich viele Besucher zum Gasthof Plotha. „Der Baum befindet sich bereits in unserer Obhut und wird derzeit noch mit bunten Bändern geschmückt“, verrät Christian Ehrhardt, Inhaber des Gasthofs Plotha und Mitglied des Prittitzer Heimatvereins.

Er erwartet wie jedes Jahr wieder viele Besucher, wenn der Baum am Vorabend des 1. Mais vor dem Gasthof aufgestellt wird. „Der Einlass findet am 30. April bereits ab 17 Uhr statt“, teilt er mit. „Um 18:30 wird die Veranstaltung dann mit Begleitung der Blaskapelle ,Leißlinger Dorfmusik’ eröffnet. Und um 19 Uhr wird der Maibaum vom historischen Löschtrupp gesteckt.“ Um 20 Uhr trifft sich das ganze Dorf dann zum Fackelumzug. Anschließend gibt es Musik und Tanz in der Sommerscheune des Gasthofs Plotha. „Die Veranstaltung stellt zugleich unseren Auftakt zum Start in die Scheunensaison dar“, so Ehrhardt.

Erstmals Oldtimer beim Treckertreff

Mit einem vielseitigen Programm geht es dann am 1. Mai weiter. Dann nämlich findet um 11 Uhr zum dritten Mal das Treckertreffen statt. Wie Ehrhardt verrät, wird es diesmal jedoch erstmals mit einem Oldtimertreff kombiniert. „Die Fahrzeuge können ab 10 Uhr kommen. Um 11 Uhr starten wir zu einer etwa einstündigen Ausfahrt. Anschließend sind die Fahrzeuge den ganzen Tag bei uns vorm Gasthof mit Ausschilderung zu bestaunen.“

Einen großen Auftritt der jüngsten Gäste gibt es dann ab 15 Uhr, wenn die Kinder der Kita das Publikum mit einem eigenen Programm begeistern. Außerdem neu in diesem Jahr: Erstmals soll im Rahmen der Maifeierlichkeiten auf dem Gelände des Gasthofs ganztägig ein kleiner Bauernmarkt stattfinden. Schwerpunkt sollen dabei die Landwirtschaft und das Handwerk bilden, so Ehrhardt. Unter anderem nimmt ein Händler aus dem Thüringer Holzland teil, der Leitern, Harken Bänke und diverse Gartengeräte anbietet. Eine Floristin wird mit einem Sortiment an Garten- und Topfpflanzen vor Ort sein. Besucher können zudem an verschiedenen Ständen Kräuter, Öle, Liköre, Marmelade, selbst gemachten Tee und Honig frisch vom Imker kaufen. Außerdem führt das Ehepaar Friedel an einem Stand das Schafwoll-Spinnen vor.

Deutscher Meister im Schnellschnitzen zeigt sein Können

„Das Highlight des Marktes ist allerdings Sebastian Seiffert mit seiner Kettensägekunst“, verrät Ehrhardt. „Seiffert war unter anderem Europameister und Deutscher Meister im Schnellschnitzen.“ In Plotha wird er an diesem Tag seine Kunst an einem zwei Meter langen Baumstamm vorführen, aus dem er im Lauf des Tages vor den Augen der Besucher etwas schnitzt.

„Wir wollten an diesem Tag etwas besonderes auf die Beine stellen, was sich vom üblichen Programm der letzten Jahre abhebt“, erklärt Ehrhardt. „Altes Handwerk zu zeigen, passt in unsere ländliches Ambiente und es ist vielleicht auch für junge Besucher ein Anlass, sich wieder mit diesem Berufsfeld zu beschäftigen.“

Die Thomas-Müntzer-Straße wird an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr gesperrt sein. Parkplätze für die Besucher sollen ausgeschildert werden. Der Eintritt ist frei.