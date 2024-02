In der Nacht zum Sonnabend ist ein Mercedes in der Bitterfelder Bismarckstraße mit einer Hauswand und einer Straßenlaterne kollidiert. Der Fahrer war betrunken.

Bitterfeld/MZ. - In der Nacht zum Sonnabend ist ein Mercedes in der Bitterfelder Bismarckstraße mit einer Hauswand und einer Straßenlaterne kollidiert. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld am Wochenende mitgeteilt.

Die Beamten waren am Sonnabend kurz nach 4 Uhr in die Bismarckstraße gerufen worden. Vor Ort gab es eine beschädigte Hauswand und auch eine ramponierte Laterne. Der Mercedes wurde unweit vom Unfallort entfernt in der Bahnhofstraße in Bitterfeld festgestellt. Als Fahrzeugführer wurde dort ein 26-Jähriger angetroffen.

Lesen Sie auch: Alkohol, kein Führerschein, Waffe: Autofahrer baut Unfall

Die eingesetzten Beamten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Dieses Ergebnis machte einen Blutprobenentnahme erforderlich.

Nach der Durchführung der Blutprobenentnahme wurde der Führerschein und das Fahrzeug des 26-Jährigen sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa von 20.000 Euro. Weiterhin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.