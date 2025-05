Besondere Aktion im Harz „Andershausen“ wird 20: Jubiläums-Kinderstadt in Quedlinburg wird ganz anders sein

Sie findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt: die Kinderstadt „Andershausen“ in Quedlinburg, in der die Mädchen und Jungen in die Welt der Großen eintauchen und in ihrer Stadt das Sagen haben. Zum Jubiläum ist Besonderes geplant.