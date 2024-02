St. Egidien - Alkohol am Steuer, kein Führerschein und eine Waffe im Wagen: Ein Autofahrer hat in St. Egidien im Landkreis Zwickau nach Polizeiangaben gegen mehrere Gesetze verstoßen und ist mit seinem Wagen auch noch in einen Zaun geprallt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 36-Jährige aus ungeklärter Ursache in der Nacht zum Sonntag nach rechts von der Fahrbahn ab. Demnach bemerkten die Beamten bei der Unfallaufnahme einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Zudem sei der Mann nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges sei außerdem eine griffbereite Gasdruckwaffe samt Munition gefunden worden.

Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.