Berlin - Für Hertha-Trainer Stefan Leitl könnte die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga noch ein wenig weitergehen. „Ich bin nicht froh, weil wir in den letzten Wochen gut gearbeitet haben und man Spieler verabschieden muss“, sagte der 47-Jährige vor dem letzten Spiel gegen Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber freut sich dagegen über das bevorstehende Ende einer turbulenten Spielzeit und einen neuen Kader. Mit Sebastian Grönning vom Drittligisten FC Ingolstadt und Leon Jensen vom Ligakonkurrenten Karlsruher SC haben die Berliner bereits zwei neue Spieler verpflichtet. Niklas Kolbe vom SSV Ulm soll folgen, Julian Eitschberger kehrt von seiner Leihe bei Rot-Weiss Essen zurück.

Quintett wird verabschiedet

Künftig nicht mehr für die Hertha spielen Florian Niederlechner (1860 München), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Andreas Bouchalakis, Smail Prvljak und Jonjoe Kenny. Auch Geschäftsführer Thomas Herrich muss gehen und wird wie die scheidenden Spieler vor dem Hannover-Spiel verabschiedet.

Gespräche werden derzeit noch mit Deyovaisio Zeefuik geführt. Weber ist „grundsätzlich optimistisch“, was einen Verbleib des Abwehrspielers angeht. Auch mit Fabian Reese laufen aussichtsreiche Verhandlungen über einen langfristigen Vertrag. Eine außergewöhnliche Maßnahme unterbreitet der Verein zudem Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak.

Der 29-Jährige, der seit September 2024 aufgrund einer Hüftverletzung ausfällt, könne sich mit der U23 auf die neue Saison vorbereiten. Danach würden beide Seiten schauen, ob es wieder klappt. „Wenn er fit ist, ist Jerry einer der besten Spieler der Liga“, sagte Leitl. Ohne weitere Zugänge wird es in der kommenden Saison aber nicht gehen. So soll Hertha an einer Verpflichtung des Schalkers Paul Seguin arbeiten.