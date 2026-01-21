Nach fünf Tagen auf der Grünen Woche in Berlin freuen sich die Aussteller am Stand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld über den deutlich gewachsenen Zuspruch. Auch Bitterfeld-Wolfen stellt sich vor und wird an T-Shirts erkannt.

Popcorn-Eis, Wurst vom Lande und Afrika-Tee - Mit diesen Leckereien punktet der Landkreis auf der Grünen Woche

Johannes Hempel auf der Grünen Woche in Berlin: Hier betreibt er für die Kaffeerösterei Hannemann aus Köthen das „Anhalter-Café“.

Köthen/Wolfen/Berlin/Mz. - „Es läuft wirklich gut. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Besucheraufkommen. An den Ständen herrscht reges Interesse.“ Marie-Luise Wille, die seit dem Start der Internationalen Grünen Woche am vergangenen Freitag in Berlin ist, klingt erschöpft. Die Tage seien lang und kräftezehrend. Doch das scheint der Stimmung keinen Abbruch zu tun. Die Mitarbeiterin der Landkreisverwaltung im Bereich Ländliche Entwicklung ist dankbar, dass alle am Stand mit anpacken. „Die Grüne-Woche-Familie ist wieder zusammen – und funktioniert wunderbar“, sagt sie.