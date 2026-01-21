In Teuchern im Burgenlandkreis hat die Polizei einen Autofahrer gestellt, der keinen Führerschein hat und der zudem unter Drogen stand. Wie sich der Vorfall laut den Beamten abgespielt hat.

Teuchern/MZ - In Teuchern hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Schwarzfahrer, der obendrein unter Drogeneinfluss gestanden hat, gestoppt. Der Mann hatte nach Angaben des Reviers Burgenlandkreis zunächst versucht, vor den Beamten zu flüchten. Nun wird gegen den 41-Jährige wegen mehrerer Tatvorwürfe ermittelt.

Teucherner fährt sich auf der Flucht vor der Polizei auf Feldweg fest

Nach Revierangaben wollten die Beamten den Mann in seinem Wagen in der Zeitzer Straße für eine Kontrolle anhalten. Zunächst habe der 41-Jährige seinen Wagen beschleunigt - die Flucht dauerte aber nicht lange: Auf einem Feldweg nahe der B91 kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab, fuhr sich fest und versuchte, weiter zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch einholen und fixierten ihn, wie es hieß. Wie sich herausgestellt habe, verfügt der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige über keine Fahrerlaubnis. Ein Drogenschnelltest sei positiv verlaufen. Bei seiner Durchsuchung seien Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt worden. Der Teucherner musste zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.