Der Energiepark Bad Lauchstädt ist eine Pilotanlage für die Produktion von grünem Wasserstoff. Der soll bald zum ersten prominenten Industriekunden strömen.

Bad Lauchstädt/MZ. - Die Inbetriebnahme des Elektrolyseurs im Energiepark Bad Lauchstädt sei angelaufen. Das erklärt dessen Sprecherin Anne Reyer. Ende vergangenen Jahres seien alle Module der Anlage vor Ort gewesen und würden nun montiert. „Jetzt werden zunächst die Energieanbindung und die Steuerungselemente des Elektrolyseurs Stück für Stück in Betrieb genommen.“ Im zweiten Quartal sollen dann die ersten Lieferungen erfolgen, also die Produktion starten.