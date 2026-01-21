weather sonnig
  4. Rohstoff für die Chemie: Energiepark Bad Lauchstädt soll ab Frühjahr grünen Wasserstoff liefern

Der Energiepark Bad Lauchstädt ist eine Pilotanlage für die Produktion von grünem Wasserstoff. Der soll bald zum ersten prominenten Industriekunden strömen.

Von Robert Briest 21.01.2026, 16:00
Im Herbst wurden die Einzelteile des Elektrolyseurs eingebaut.
Bad Lauchstädt/MZ. - Die Inbetriebnahme des Elektrolyseurs im Energiepark Bad Lauchstädt sei angelaufen. Das erklärt dessen Sprecherin Anne Reyer. Ende vergangenen Jahres seien alle Module der Anlage vor Ort gewesen und würden nun montiert. „Jetzt werden zunächst die Energieanbindung und die Steuerungselemente des Elektrolyseurs Stück für Stück in Betrieb genommen.“ Im zweiten Quartal sollen dann die ersten Lieferungen erfolgen, also die Produktion starten.