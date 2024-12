Brehna/MZ. - Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna hat am Mittwochabend seine Zustimmung für den neuen Namen des Brehnaer Hortes erteilt. Nach langwieriger Debatte stimmten die Räte am Ende mit großer Mehrheit für „Pazzelclab“ – einer Wortneuschöpfung, die in einem umfangreichen und partizipativen Prozess zwischen Erziehern, Eltern und Kindern bestimmt wurde. Ziel war es, die Identität des Hortes herauszustellen und ihn von der Pestalozzi-Grundschule abzuheben.

Die Suche begann mit einer breit angelegten Sammlung von Namensvorschlägen. Alle Gruppen des Horts, das Erzieher-Team, die Hortleitung sowie der Kinderrat, trugen ihre Ideen zusammen, die teilweise von lokalen Gegebenheiten oder kindlichen Assoziationen inspiriert waren. Die Kinder innerhalb der Gruppen stimmten demokratisch ab, um einen Gruppensieger zu ermitteln.

In einem weiteren Schritt wurden die Eltern der Hortkinder in den Entscheidungsprozess eingebunden. Sie erhielten die Möglichkeit, über die vorgeschlagenen Namen abzustimmen. Die Wahl zeigte jedoch ein sehr knappes Ergebnis: „Pazzelclab“ erhielt 18 Stimmen und „Wunderland“ 17 Stimmen. Nach einer zusätzlichen Abstimmungsrunde setzte sich der Name „Pazzelclab“ klar durch. Der Name steht für „Partnerschaftliches Arbeiten! Zeit zum Entdecken, leben, chillen, lachen, ausprobieren, bilden!“

Im Stadtrat sorgte der Name für Diskussionen. Während einige Räte ihr Unverständnis zum Ausdruck brachten, betonten andere die Bedeutung des demokratischen Prozesses. Gegenstimmen gab es aus der AfD und der CDU.