Bitterfeld-Wolfen steht vor großem Erfolg: Die Stadt wird wohl Ende 2025 die Konsolidierung des Haushalts beenden – zwei Jahre früher als gedacht. Dennoch bleibt das Geld knapp.

Wolfen/MZ. - 16 Jahre lang sind Bitterfeld-Wolfen haushaltstechnisch die Hände gebunden gewesen. Denn seit 2010 befindet sich die Stadt in der Konsolidierung. Auf riesige 80 Millionen Euro belief sich damals das Kreditvolumen, um als Kommune liquide zu bleiben. Durch viele Einsparmaßnahmen, so die klare Vorgabe der Kommunalaufsicht, sollte diese Summe Schritt für Schritt kleiner werden. Das hatte massive Einschränkungen bei freiwilligen Aufgaben zur Folge. Der Hoffnungsschimmer trug die Jahreszahl 2027. Bis dahin sollte die Konsolidierung geschafft sein. Jetzt kommt ein Paukenschlag aus dem Rathaus: „Mit dem aktuellen Haushaltsjahr 2025 endet der 16-jährige Weg der Haushaltskonsolidierung“, teilt Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) mit. Zwei Jahre früher als gedacht.