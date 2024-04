Eine betrunkene Transporter-Fahrerin ist am Sonntag in Wolfen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Wolfen/MZ. - Eine betrunkene Transporter-Fahrerin ist am Sonntag in Wolfen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Die Frau war den Beamten gegen 21.30 Uhr durch ihre unsichere Fahrweise in der Friedensstraße aufgefallen. In einem Kurvenbereich war sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Zudem war sie ohne Licht unterwegs.

Als die 54-Jährige kurz darauf gestoppt werden konnte, bemerkten die Beamten recht schnell, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test vor Ort ergab einen vorläufigen Wert von 1,9 Promille. Die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten zogen ihren Führerschein ein und untersagten der Frau die Weiterfahrt.