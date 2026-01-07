Das Netzwerk „Zukunft. Miteinander gestalten!“ hatte am Montag zu einer Demo aufgerufen. Mehrfach kritisiert wurde die Blockade von Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ im Stadtrat Bitterfeld-Wolfen.

Rund 150 Menschen kommen trotz Kälte auf dem Marktplatz Bitterfeld zur Neujahrs-Kundgebung zusammen.

Bitterfeld/MZ. - Mit einer Kundgebung unter dem Motto „Neues Jahr, klare Haltung.“ ist am Montagabend auf dem Marktplatz in Bitterfeld das politische Jahr eröffnet worden. Rund 150 Menschen folgten bei eisigen Temperaturen der Einladung des Netzwerks „Zukunft. Miteinander gestalten!“, um gemeinsam Wünsche und Vorsätze für 2026 zu formulieren.