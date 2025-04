Feuer in der Anhaltstraße Neuer Zaun und Rückbau: Das plant die Stadt nach Bränden in ungenutzter Gartenanlage in Bitterfeld

In der Bitterfelder Anhaltstraße standen zuletzt öfter ungenutzte Gartenlauben in Brand. Der benachbarte Verein ist in Sorge. Was die Stadt, der das Grundstück gehört, nun plant.