Einsatz in der „Anhaltstraße“ - Erneut steht ungenutzte Gartenlaube in Bitterfeld in Flammen

Erneut stand eine Gartenlaube in Bitterfeld in Flammen. Mit der Drehleiter wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet.

Bitterfeld/MZ. - In der Gartenanlage „Anhaltstraße“ in Bitterfeld hat in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut eine verlassene, ungenutzte Laube gebrannt. Wie die Bitterfelder Feuerwehr mitteilt, wurden die Kameraden am Sonntag um 22.30 Uhr alarmiert.

Zusätzlich wurden die Ortswehren aus Holzweißig und Greppin hinzugerufen, um genügend Löschwasser parat zu haben - denn am Sonntagabend wurde die Trinkwasserversorgung in der Stadt eingeschränkt. Die brennende Laube befand sich direkt neben der Stelle, an der die Feuerwehr bereits am vergangenen Montag löschen musste.

Ein Einsatztrupp ging mit Atemschutz gegen die Flammen im Gebäude vor, während auch draußen gelöscht wurde. Um die letzten Glutnester zu finden und zu löschen, wurde außerdem eine Wärmebildkamera eingesetzt. Gegen 0.15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren beendet, nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Anhaltstraße war während der Löscharbeiten gesperrt.