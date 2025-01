Simone Reisenauer verlässt die Grundschule Brehna nach jahrzehntelanger Tätigkeit - und blickt optimistisch in die Zukunft.

Brehna/MZ. - Die Grundschule Brehna hat sich vor kurzem mit einer bewegenden Feier von Simone Reisenauer verabschiedet. Nach mehr als 40 Jahren im Schuldienst, davon die letzten zehn an der Grundschule Brehna, tritt die engagierte Lehrerin ihren wohlverdienten Ruhestand an. Kinder, Lehrkräfte und Eltern bereiteten ihr einen Abschied, der lange in Erinnerung bleiben wird.