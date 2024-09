Im Frühjahr strömte Wasser in die Keller von Wohnhäusern in der Bitterfelder Mühlstraße. Nach Verzögerungen sollen die Arbeiten nun Mitte September abgeschlossen sein.

Neubi legt Keller in Bitterfelder Mühlstraße trocken

In der Mühlstraße wird ein Graben ausgehoben.

Bitterfeld/MZ. - Es war ein Problem, das sich den Mietern eines Wohngebäudes in der Bitterfelder Mühlstraße im Frühjahr offenbarte: In den frisch sanierten Blöcken der Hausnummern 20 und 22 drückte Wasser in die Keller, wenn es mehr als gewöhnlich regnete. Nun hat die Neubi begonnen, die Keller trocken zu legen.