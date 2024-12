Im Juni bleiben in drei Ortsteilen der Stadt Zörbig und der Gemeinde Muldestausee Sitze in den Ortschaftsräten frei. Der Makel wurde jetzt behoben. Wie es weitergeht.

Kommunalwahl in Anhalt-Bitterfeld

Pouch/Zörbig/MZ. - Am zweiten Advent war in drei Orten im Altkreis Bitterfeld Wahltag. Die Wähler waren aufgerufen, im Zörbiger Ortsteil Göttnitz und in den Muldestausee-Orten Plodda und Schmerz über die Vergabe von Sitzen zu entscheiden, die seit der Kommunalwahl im Juni dieses Jahres unbesetzt waren.