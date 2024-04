War es eine gezielte Tat? Ein Einbruch in eine Bitterfelder Bäckerei wirft Fragen. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Nach Einbruch in Bitterfelder Bäckerei - Polizei sucht mit Bildern nach gestohlenen Maschinen

Löberitz/MZ. - Die Polizei sucht mit Vergleichsfotos nach gestohlenen Maschinen aus einer Bitterfelder Bäckerei.

In der Nacht zum 24. März waren bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Bismarckstraße eingedrungen. Hier stahlen der oder die Täter zwei Maschinen, welche zur Herstellung von Backwaren benötigt werden. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von circa 11.000 Euro.

Mit diesen Vergleichsbildern sucht die Polizei nach den gestohlenen Backmaschinen. Foto: Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Personen oder zu den genutzten Fahrzeugen. Wem wurden die jeweils circa 50 Kilogramm schweren Backmaschinen zum Kauf angeboten – auf welcher Onlineverkaufsplattformen wurden sie inseriert?

Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder per Mail [email protected] entgegen.