Zu einem Unfall ist es auf der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg gekommen. Dort ist die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt.

Magdeburg/DUR. - Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen in Magdeburg gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach ist die Gustav-Ricker-Straße in Höhe Till-Eulenspiegel-Ring in beiden Richtungen von dem Unfall betroffen. Dort sind zwei Autos und ein Baum an dem Crash beteiligt. Die Fahrzeuge sollen nicht mehr fahrbereit sein, so die Polizei auf Nachfrage.

Die Straße ist gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren.