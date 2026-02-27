Der Awo-Kreisverband hat Interesse bekundet, die Demokratiearbeit in der Fach- und Koordinierungsstelle von „Demokratie leben!“ zu übernehmen. Doch funktioniert das?

Nach dem Rückzug vom Jugendclub 83 - Springt die Awo in Bitterfeld-Wolfen für „Demokratie leben!“ die Bresche?

Wer übernimmt die Arbeit der externen Fach- und Koordinierungsstelle vom „Demokratie leben!“?

Bitterfeld/MZ. - Der Rückzug des Vereins „Jugendclub 83“ als Träger der externen Fach- und Koordinierungsstelle des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ bleibt nicht ohne Folgen. Nicht nur, dass Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) bereits in der vorigen Woche im Stadtrat bekanntgab, dass man nach einem neuen Träger suche, um die Arbeit des Demokratieprojektes fortsetzen zu können. Jetzt hat auch der erste Verein öffentlich seine Bereitschaft signalisiert, die Nachfolge von „Jugendclub 83“ anzutreten.