Motorrad und Transporter stoßen bei Brehna zusammen - Ein Schwerverletzter

Brehna/MZ - Beim Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Transporter ist der Zweiradfahrer schwer, der Fahrer des Transporters leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr an der Kreuzung der B 183a mit der ehemaligen B 100 bei Brehna. Nach Angaben der Polizei war der 34-jährige Transporterfahrer aus Richtung Brehna gekommen und wollte in Richtung B 100 fahren. Der 58-jährige Fahrer des Kleinkraftrades sei von der Brücke über die B 100 gekommen und wollte die B 183 a in Richtung Delitzsch fahren, so die Polizei. Im Bereich der Kreuzung sei es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Halle transportiert. Der Rettungshubschrauber ist nicht zum Einsatz gekommen. Die Feuerwehren aus Brehna, Renneritz und Glebitzsch waren im Einsatz und säuberten die Straße von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Straße war bis 9.45 Uhr gesperrt.