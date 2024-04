Versorgungssicherheit auf dem Land Mobile Hilfe für den Ernstfall - Notstromaggregat soll in der Gemeinde Muldestausee helfen

In der Gemeinde Muldestausee wird ein Notstromaggregat angeschafft. Damit will man Gefahrenlagen begegnen. Auch die häufigen Stromausfälle rücken in den Fokus.