Der Bund legt Förderprogramm für die Modernisierung örtlicher Sportstätten auf. Doch die Umsetzung vor Ort ist schwierig. Was sind die Gründe?

Millionen für Sportstätten in Kommunen? Warum man vor Ort ziemlich skeptisch ist

In der Bernsteinhalle Friedersdorf sollen die Fenster erneuert werden.

Wolfen/Raguhn/MZ. - Mit einer Finanzspritze, die etwas übertrieben „Sportmilliarde“ genannt wird, will der Bund Kommunen im Sportbereich unterstützen. Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ soll Städte und Gemeinden helfen, ihre Sportanlagen umfassend zu modernisieren.