  4. Fördermittel mit Hindernissen: Millionen für Sportstätten in Kommunen? Warum man vor Ort ziemlich skeptisch ist

Der Bund legt Förderprogramm für die Modernisierung örtlicher Sportstätten auf. Doch die Umsetzung vor Ort ist schwierig. Was sind die Gründe?

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 22.10.2025, 11:26
In der Bernsteinhalle Friedersdorf sollen die Fenster erneuert werden. (Foto: Danny Pockrandt)

Wolfen/Raguhn/MZ. - Mit einer Finanzspritze, die etwas übertrieben „Sportmilliarde“ genannt wird, will der Bund Kommunen im Sportbereich unterstützen. Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ soll Städte und Gemeinden helfen, ihre Sportanlagen umfassend zu modernisieren.