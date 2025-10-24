In der Gemeinde Muldestausee ist es am Donnerstag, 23. Oktober, zu einem schwerem Unfall gekommen. Eine 37-jährige Frau starb.

Tödlicher Unfall auf der B183 bei Rösa - VW-Transporter prallt frontal gegen einen Baum

Die Einsatzkräfte konnten für die Frau nichts mehr tun.

Muldestausee/MZ. - In der Gemeinde Muldestausee ist es am Donnerstag, 23. Oktober, zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das hat die Polizeiinspektion Dessau gemeldet. Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr in der Nähe der Kreuzung B183 und B100 zwischen Pouch und Rösa.

Nach dem Stand der bisher geführten polizeilichen Ermittlungen hatte die 37-jährige Fahrerin eines VW-Transporters die B183 aus Richtung Abzweig B100 in Richtung Rösa befahren und war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.

Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Fahrerin verstarb - trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen - noch an der Unfallstelle. Die Frau war nach Angaben der Polizei in Köthen wohnhaft gewesen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst Dessau-Roßlau geführt und dauern an. Die Bundesstraße für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.