Michael Stange muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören und sucht Nachfolger für sein Ehrenamt. Was er in 23 Jahren zusammengetragen hat.

Michael Stange, hier im DDR-Zimmer, muss aus gesundheitlichen Gründen die Betreuung der Heimatstube Latdorf aufgeben und sucht Nachfolger.

Latdorf/MZ. - Der Fundus, den Michael Stube seit 23 Jahren unter dem Dach der Latdorfer Grundschule zusammengetragen hat, ist beachtlich. Die Zahl der Exponate dürfte in die Tausende gehen. An jedem letzten Sonntag im Monat öffnete der langjährige Ortschronist die Heimatstube für interessierte Besucher. Doch damit ist jetzt Schluss. Der 63-jährige, der vor sechs Monaten schon seinen Beruf als Rohrleitungsmonteur aufgeben musste, kann sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sein Lebenswerk kümmern. Er sucht daher zusammen mit seiner Ehefrau Carola händeringend nach einem Nachfolger.