Verschiedene Baustellen laufen in Zeitz parallel. Andere Projekte werden in der Stadt bereits vorbereitet. Wo gebaut und geplant wird und wo leider nichts passiert.

Stille am Tiergartenhof: Wo in Zeitz gebaut wird, wo etwas geplant wird und wo sich leider nichts mehr tut

Am Zeitzer Tiergartenhof passiert nichts. Das Gebäude ist von Sträuchern und Gras eingewachsen, nachdem bereits einmal Baufreiheit geschaffen wurde. Nach nicht offiziell bestätigten Informationen wird der Investor, der dort Gastronomie und Hotel errichten wollte, nicht tätig werden.

Zeitz/MZ. - In Zeitz wird an verschiedenen Ecken gebaut. Für andere Projekte gibt es bereits Pläne. Aber an manchen Objekten passiert einfach nichts oder es geht nicht weiter mit begonnenen Maßnahmen. Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) traf dazu einige Aussagen. Die MZ hat eine Reihe von Vorhaben, die die Bürger bewegen, hier zusammengefasst.