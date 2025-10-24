weather regenschauer
Merseburger Rabenmarkt Handgemachte Unikate und Produkte aus der Region: Kunsthandwerkermarkt ist stets Besuchermagnet

Der Merseburger Rabenmarkt lädt am Wochenende, 25. und 26. Oktober, wieder auf den Domplatz ein. Wer diesmal neu dabei ist.

Von Diana Dünschel 24.10.2025, 09:02
Der Holzspielzeugmacher Steffen Schmidt aus Oechlitz organisiert den Merseburger Rabenmarkt.
Merseburg/MZ. - Merseburg bietet dieses Wochenende, 25. und 26. Oktober, mehr als Zauberfest und Streetfood-Festival. Denn auf dem Domplatz lädt auch wieder der Merseburger Rabenmarkt zum Gucken, Stöbern und Kaufen von handgearbeiteten Produkten aus kleinen Werkstätten, Ateliers und von Höfen von Direktvermarktern ein.