Bitterfeld/Dessau/MZ. - Zwei große Kühltürme des Kraftwerks in der Bitterfelder Parsevalstraße haben im Juli 2020 lichterloh gebrannt. Die Türme, die nicht in Betrieb waren, sind damals bis auf das Betonskelett abgebrannt. Nun hat der Großbrand ein juristisches Nachspiel. Die Envia Therm GmbH, Betreiberin des Kraftwerks, fordert von einem Unternehmen, das im Sommer vor vier Jahren mit den Instandsetzungsarbeiten an der Anlage betraut worden war, die Begleichung des durch den Betriebsausfall erlittenen Schadens. Dabei geht es um einen Betrag in Höhe von etwa sechs Millionen Euro.

