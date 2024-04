In den vergangenen Wochen mussten Einwohner der Gemeinde Muldestausee mehrfach Unterbrechungen ihrer Wasserversorgung hinnehmen. Nun wird gehandelt.

Midewa lässt in Friedersdorf bauen - Sanierung von Rohrleitungen wird vorgezogen

Start am Montag

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Friedersdorf/MZ. - In den vergangenen Wochen mussten Einwohner der Gemeinde Muldestausee mehrfach Unterbrechungen ihrer Wasserversorgung hinnehmen. Der Grund waren wiederholte Rohrbrüche. Nun hat die Midewa angekündigt, dass die Sanierung der Rohrleitungen in der Kraftwerkstraße vorgezogen wird. Die Arbeiten sollen am kommenden Montag beginnen.