Im November 2023 hat es in einer Bitterfelder Arztpraxis eine Messerattacke gegeben: Ein 60-Jähriger ist nun wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Mann ist Alkoholiker. Was er zur Tat sagt.

Messerattacke in Bitterfelder Arztpraxis: So wurde ein 85-jähriger Zeuge zum Lebensretter

Prozess am Landgericht Dessau

Das Landgericht in Dessau-Roßlau.

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Der Zeuge ist 85. Man hat ihn am Donnerstag zu einem Prozess vor dem Dessauer Landgericht geladen, bei dem es um einen Messerangriff in einer Bitterfelder Arztpraxis geht und nicht weniger als versuchten Mord. Und möglicherweise hat genau dieser Zeuge dafür gesorgt, dass aus dem versuchten kein vollendeter Mord wurde. Denn, so sagt er hellwach und selbstbewusst: „Wenn es ernst wird, werde ich ganz ruhig und reaktionsschnell.“