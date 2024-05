Halberstadt/dpa/DUR. - Ein Lehrer aus Halberstadt ist mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. Damit ist der Harz gleich zum zweiten Mal in kurzer Zeit als exzellent im Bereich der Pädagogik in Erscheinung getreten. Erst vor gut einer Woche wurde eine Kita in Radisleben für den Deutschen Kita-Preis nominiert.

Lehrer Andreas Becker vom Gymnasium Halberstadt erhält Exzellenz-Preis

Andreas Becker, Lehrer für Physik, Mathematik, Informatik, Astronomie und angewandte Naturwissenschaften am Gymnasium Halberstadt, hat die Nominierungs-Phase bereits hinter sich gelassen. Er gehört zu den zehn Preisträgern in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“. Die Schüler lobten Becker für sein Engagement und Interesse, die vielfältigen außerschulischen Aktivitäten, die individuelle Förderung der Schüler sowie seine geschickte Wissensvermittlung und den lebendigen Unterricht.

Die Träger des Wettbewerbs „Deutscher Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ“, die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband, wollen mit der Auszeichnung eigenen Angaben zufolge die Leistungen von Lehrkräften, Lehrkräfte-Teams sowie Schulleitungen würdigen und in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Insgesamt gingen 18 Auszeichnungen an Lehrer und Teams sowie Schulleitungen aus zwölf Bundesländern. Die Preise wurden am Montag in Berlin übergeben.