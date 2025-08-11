weather sonnig
  4. Unfall am Montag: Mercedes kollidiert mit einem Lkw und steht quer - A 9 bei Bitterfeld-Wolfen erneut gesperrt

Die A9 bei Dessau kommt derzeit nicht zur Ruhe.

11.08.2025, 16:48
Die A9 bei Bitterfeld-Wolfen: Nach einer Kollision von einem Lkw und einem Mercedes ist die Autobahn gesperrt.
Bitterfeld/MZ. - Die A9 bei Dessau kommt derzeit nicht zur Ruhe. Nach zwei schweren Unfällen und einer zweimaligen Vollsperrung am Sonntag, 10. August, hat es am Moontagnachmittag erneut gekracht - dieses Mal gegen 16 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen in Richtung.

Nach ersten Informationen sind dort ein Lkw und ein Mercedes kollidiert. Eine Person soll dabei verletzt worden sein. Die A9 wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt.