Die A9 bei Dessau kommt derzeit nicht zur Ruhe.

Mercedes kollidiert mit einem Lkw und steht quer - A 9 bei Bitterfeld-Wolfen erneut gesperrt

Die A9 bei Bitterfeld-Wolfen: Nach einer Kollision von einem Lkw und einem Mercedes ist die Autobahn gesperrt.

Bitterfeld/MZ. - Die A9 bei Dessau kommt derzeit nicht zur Ruhe. Nach zwei schweren Unfällen und einer zweimaligen Vollsperrung am Sonntag, 10. August, hat es am Moontagnachmittag erneut gekracht - dieses Mal gegen 16 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen in Richtung.

Nach ersten Informationen sind dort ein Lkw und ein Mercedes kollidiert. Eine Person soll dabei verletzt worden sein. Die A9 wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt.