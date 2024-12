Beim gemeinsamen Singen in Salzfurtkapelle wird am Sonntag in der Kirche auch die Orgel wieder erklingen – dank einer neuen Interessengemeinschaft. Auch Glühwein und Stollen werden angeboten.

Salzfurtkapelle/MZ. - Vor sechs Jahren wurde die Aktion aus der Taufe gehoben. Da hatte der Förderverein Salzfurtkapelle/Wadendorf zum ersten Mal zum gemeinsamen Weihnachtssingen in die Kirche eingeladen. „Und seitdem ist das zu einer schönen Tradition geworden“, sagt Vereinschef Frank Vogel, der auch Ortsbürgermeister in Salzfurtkapelle ist. „Jedes Mal kamen fast bis zu 40 Sangesfreudige, von Kleinkindern bis zu Rentnern über 80 Jahre.“ Ziel sei dabei immer der Spaß am gemeinsamen Singen gewesen, um so auch eine Tradition im Ort zu erhalten.