Beschluss im Ortschaftsrat Bitterfeld Marktplatz in Bitterfeld soll sich verwandeln - Diese Maßnahmen wünscht sich die Arbeitsgruppe Markt

Zur künftigen Gestaltung von Bitterfelds zentralem Platz soll ein Konzept erstellt werden. Das hat der Ortschaftsrat beschlossen. Erste konkrete Ideen liegen schon vor.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 02.10.2025, 11:51
Durch die Karree-Bebauung und die Bäume bietet der Marktplatz eine einzigartige Atmosphäre. Die soll noch besser genutzt werden.
Foto: Frank Czerwonn

Bitterfeld/MZ. - Im Herzen von Bitterfeld sollen alle Voraussetzungen geschaffen werden, damit der Marktplatz zu einem Ort vielfältiger Veranstaltungen und Begegnungen werden kann. Um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen, sind jedoch verschiedene Maßnahmen nötig. Das geht bei der Infrastruktur wie Stromanschlüssen und Barrieren los.