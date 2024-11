Die Polizei ist in Bitterfeld auf der Suche nach einen Exhibitionisten. So wird der Mann beschrieben.

Mann entblößt sich auf Friedhof in Bitterfeld: 55-jährige Frau wird bei Grabpflege belästigt

Eine 55-Jährige war am Mittwoch gegen 13 Uhr auf dem Friedhof in der Bitterfelder Friedensstraße mit Grabpflegearbeiten beschäftigt, als ihr in unmittelbarer Nähe ein Mann auffiel, der sich hinter einem Baum versteckte. Als die Frau auf ihn zuging, kam er hinter dem Baum hervor und belästigte sie durch die Vornahme exhibitionistischer Handlungen.

Nach einem kurzen Wortgefecht verließ der Mann das Friedhofsgelände in Richtung Goitzsche. Der Mann war ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hatte ein rundes Gesicht mit Dreitagebart und trug dunkle Haare samt Geheimratsecken. Zur Tatzeit trug er eine Jogginghose und einen Kapuzenpullover in Schwarz, darunter ein weißes T-Shirt.

Hinweise gehen an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder an [email protected].