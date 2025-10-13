In der Weinbergstraße kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten.

Lauter Knall in der Nacht zum Sonntag - Unbekannte lösen Explosion an Zigarettenautomat aus

Eine Anwohnerin hatte gegen 3 Uhr einen lauten Knall gehört. Erst am Vormittag wurde festgestellt, dass Unbekannte offenbar versucht hatten, den Automaten mit einer Explosion gewaltsam zu öffnen. Das Vorhaben misslang. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel. 03493/3 010 entgegen.