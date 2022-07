Laute Geräusche wecken Anwohner in Bitterfeld - Diebe stehlen Findlinge aus Vorgarten

Gegen 2 Uhr nachts wurden am Dienstag Bewohner in der Jahn-Straße in Bitterfeld aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache für den Lärm zeigte sich schnell.

Bitterfeld/MZ - Unschön ist ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Bitterfeld in der Nacht zum Dienstag aus dem Schlaf gerissen worden. Gegen 2 Uhr weckten ihn laute Geräusche, die von der Straße her kamen.

Als er sich vor das Wohnhaus begab, um nachzuschauen, was los ist, stellte er fest mehrere Findlinge aus dem Vorgarten fehlten, mit denen sich die Diebe aus dem Staub gemacht hatten. Den entstandenen Schaden grenzte der Besitzer auf ungefähr 100 Euro ein.