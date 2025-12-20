Zum Jahresende wollte Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung den Rosenhof aufgeben. Der Stadtrat hatte dem zugestimmt. Nun kommt alles anders.

Überraschung kurz vor Jahreswechsel: Stadt hält am Rosenhof als Obdachlosenunterkunft fest

Dessau/MZ. - Die Wohnungslosenunterkunft im Rosenhof 7 bleibt auch im kommenden Jahr und trotz eines anderslautenden Stadtratsbeschlusses vorerst bestehen. Das hat die Stadt auf Anfrage der MZ mitgeteilt. Noch im November hatte man anderes berichtet.