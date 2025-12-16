Bitterfeld-Wolfen hat erstmals seit 16 Jahren ein Jahresbudget ohne Konsolidierungszwang aufgestellt. Wo 2026 investiert werden soll und welche Gefahren dennoch drohen.

Lange Durststrecke endet - Bitterfeld-Wolfen ist raus aus der Konsolidierung und stellt Haushalt mit leichtem Plus auf

Die Loberbrücke in der Burgstraße wird als erster Abschnitt des Bitterfelder Innenstadtrings im neuen Jahr erneuert.

Wolfen/MZ. - Großer Jubel in Bitterfeld-Wolfen. Die Stadt hat nach 16 Sparjahren die Haushaltskonsolidierung erreicht – zwei Jahre früher, als bislang immer prognostiziert worden war. Damit hat man erstmals wieder mehr Gestaltungsspielraum bei geplanten Vorhaben. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) sprach deshalb von „einem ganz besonderen Haushaltsentwurf“, über den der Stadtrat zu befinden hatte. „Er stellt einen Wendepunkt innerhalb der Haushaltswirtschaft der Stadt dar.“